Son Dakika Haberleri: Adam Gibi Çıkıp Cevap Verecek"

Adam Gibi Çıkıp Cevap Verecek"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bu kadar kirli bir ilişki görmedim. 'Bana iftira atıyorlar.

Adam Gibi Çıkıp Cevap Verecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, " (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bu kadar kirli bir ilişki görmedim. 'Bana iftira atıyorlar.' diyerek kaçamaz, adam gibi çıkıp cevap verecek bunlara." dedi.

Partisinin Etimesgut Süvari Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara değindi.

Özhaseki, Yavaş'la ilgili yargıya intikal eden iddialara ilişkin dosyayı incelediğini ifade ederek "Hukuk tahsili yaptığım için dosyaya baktım. Net olarak söylüyorum, yıllarca ticaret yapmış, siyaset yapmış bir insan olarak söylüyorum. Bu kadar kirli bir ilişki görmedim. 'Bana iftira atıyorlar' diyerek kaçamaz, adam gibi çıkıp cevap verecek bunlara, yiğitçe çıkıp verecek, dürüstçe çıkıp cevap verecek." şeklinde konuştu.

Toplumun önüne çıkan siyasi parti adlarının geçmişinde leke olmaması gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Dürüst olacaksınız ve namuslu olacaksınız. Yoksa kapatarak ve örterek 'Ben mazlumum abi' diyerek, ağlak ağlak gezerek, insanların önüne çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, bazı milletvekilleri, il ve ilçe başkanları katıldı.

Özhaseki ve Demirel, açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:35 Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Mansur Yavaş, belediye başkan adayı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adam Gibi Çıkıp Cevap Verecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]