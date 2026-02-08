Adana Barajları Yağışlarla Dolu - Son Dakika
08.02.2026 09:49
Adana'da barajların doluluk oranı yağışlarla artarak yüzde 73'e yükseldi, su tasarrufu uyarısı yapıldı.

ADANA'da yaz aylarında doluluk oranı düşen barajların seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yükselişe geçti.

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları tehlikeli seviyelere geriledi. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından geçen ay başlayan ve son bir haftadır aralıksız süren sağanak yağışlar, barajlara can suyu oldu. Kent genelinde 30 Ocak'ta metrekareye düşen 138 kilogram yağış olumsuzluklara yol açarken, barajların doluluk oranını ise önemli ölçüde artırdı.

YÜZDE 73 SEVİYELERİNE YÜKSELDİ

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) alınan bilgilere göre, ağustos ayında yüzde 14 olan Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 73'e, Seyhan Barajı'nın ise yüzde 16'dan yüzde 51'e yükseldi. Kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki su miktarı 95 milyon metreküpe ulaşırken, Seyhan Barajı'nda ise bu oran 60 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranlarının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

