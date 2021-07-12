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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde "yavşak" tartışması - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde "yavşak" tartışması

12.07.2021 17:04
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı sert tartışmayla başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı sert tartışmayla başladı. Gündem dışı konuşma yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'in kendisini arayıp "yavşak" dediğini iddia ederek, "Allah şahidimdir, çocuklarımın üzerine yemin ediyorum. Bana hayatımda daha babam yavşak demedi" ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı. MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek'in gündem dışı konuşmalarından sonra kürsüye gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'da Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan ekmek büfelerinin yerleri ile ilgili tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ercan Kandemir'in ekmek büfesi yerinin yanlış olduğunu kabul ettiğini ve 2 gün süre isteyerek kaldırılacağını söylediği bildirdi.

Çay daha sonra şöyle konuştu:

"Ulaşım A.Ş.'nin Genel Müdürü bana geldi, nezaketiyle geldi, bana arkadaşlarım adına özür diliyorum dedi. Ekmek Büfesinin yeri oraya olmaz dedi. Bana telefonunu verdi, bundan sonra senin muhatabın benim dedi. O gittikten sonra Zeydan Başkanımla Saimbeyli'de görüştük, o konuda tansiyonu indirelim dedi. Beni Ulaşım AŞ'nin Genel Müdürü ziyaret etti, benden özür diledi, çözüm odaklı anlayışı için teşekkür ediyorum dedim. Sosyal medyada paylaştım. Aynısını başkana dedim ve mesaj olarak yolladım. Ne hikmetse aradan yarım saat geçtikten sonra beni, bende kayıtlı olmayan bir numara aradı. Ulaşım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir, "Benim genel müdürüm senden özür mü diledi dedi?" diye sordu. Ben de evet özür diledi dedim. "Sen yavşak bir adamsın, yalan söylüyorsun" dedi. Allah şahidimdir, çocuklarımın üzerine yemin ediyorum. Bana hayatımda daha babam yavşak demedi. Belediyeyi yöneten bir yönetici bu belediye meclis üyesi başkana yavşak diyemez. Ben de ona küfrettim ve Zeydan Başkanı aradım. Kendisine dedim ki onu o koltukta oturtturmayacaksın. Ne hikmetse hiç bir şey olmadı. Ondan sonra bana Kadir Özdemir hakkında çok iddialar geldi" dedi.

Çay, Özdemir hakkındaki çeşitli yolsuzluk iddiaları hakkında örnekler verince araya giren Başkan Karalar, "Mustafa Başkan elinde belgeler varsa savcılığa vereceksin" dedi.

Çay devamla, "Ben büyükşehirin meclis üyesiyim, Ulaşım AŞ'nin de yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Biri belediye başkanına sorumsuzca iftira ediyor, adilik yapıyor" diye konuştu.

Karalar, "Başkan, adam seviyesizlik yapmışsa, sen de onun seviyesine düşüyorsun. Ben adamla konuştum, o gün sinirle söylenmiş bir söz söylediğini ifade etti. Sen de kamuoyu önünde konuşursan onun seviyesine inersin, bu doğru olmaz. Sende ona başka bir şey diyorsun, onun seviyesine düşüyorsun. Ben seni 2 kez aradım, bu işi tasvip etmemiz mümkün değil. Ne kadar haklı olursan ol bunu burada söylemen doğru değil, elinde ne kadar belge varsa savcılığa bildir. Ama sen burada konuşmayı terci ediyorsun" dedi.

Daha sonra Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel kürsüye gelerek ilçede yetişen lavanta ve üretimi hakkında bilgiler verdi. Sel, tüm meclis üyelerine de bir sepet içinde lavanta ve diğer bitkisel ürünler hediye etti.

Toplam 30 maddeden oluşan gündemlere geçildi. Uluslararası EXPO'21 Hatay Medeniyetler Bahçesi Fuarı'na katılım sağlanması ve tahsis edilen alanda uygulanacak proje ile ilgili 2,5 milyon liralık harcama yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yavşak tartışması

Kadir Özdemir, Karalar, Adana, Çay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 'yavşak' tartışması - Son Dakika


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