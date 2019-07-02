ADANA Ceyhan'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlandı

Ceyhan'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlandıAdana'nın Ceyhan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına, denize çelenk bırakıldı.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Botaş Liman Başkanı İsmail Ak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Botaş Liman Başkanlığı'ndaki törene geçilirken Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Liman Başkanı İsmail Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri 'Kaptan Süreyya Güler' adlı feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Botaş Müdürlüğü'ne ait 'Malkoçlar, Özbilen ve Botaş' isimli römorkörler ile havaya su sıkılarak görsel şölen gerçekleştirilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polis botları kutlamalara eşlik etti.ADANA'NIN CEYHAN'DA DA DENİZİ VARKabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aydar, '1 Temmuz 1926'da çıkan bu kanun sayesinde Türk denizlerinde ve kara sularında kapitülasyonlar ile yabancılara verilen imtiyazlar kaldırıldı. Kabotaj bayramı, Türk bayraklı gemilerimizin 2 liman arasında özgürce dolaşabilmesidir. Sadece Yumurtalık ve Karataş değil, Ceyhan'da da deniz var. Buralar bizim değerlerimiz, ilçemizin tanıtılmasında önemli rol almaktadır. Bizlerde hemşehrilerimiz adına doğa güzellikleri olan Botaş ve İncirli plajlarımızı önemsiyoruz. Bu anlamlı günde bizlere bu gururu yaşatan tüm denizcilerimizi, deniz ordularımızı, sahil güvenliğimizi ve Botaş Liman Başkanlığı'nda çalışanların bayramını kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorumö dedi.