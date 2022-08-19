MISIR ÜRETİCİSİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 6 LİRA 57 KURUŞ - Son Dakika
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MISIR ÜRETİCİSİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 6 LİRA 57 KURUŞ

19.08.2022 15:10
MISIR ÜRETİCİSİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 6 LİRA 57 KURUŞ

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır taban fiyatını belirlemesini beklediklerini belirterek, '6 lira 57 kuruş fiyat çiftçimizi memnun edecektir" dedi.

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır taban fiyatını belirlemesini beklediklerini belirterek, '6 lira 57 kuruş fiyat çiftçimizi memnun edecektir" dedi.

Türkiye'nin dane mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan kentte mısır hasadı başladı. Kentte bu yıl 835 bin dekar alanda ekilen mısırda rekolte beklentisi ise 1 milyon 250 bin ton. Yem, yağ, glikoz, nişasta gibi ürünlerin hammaddesinde de kullanılan mısırda üretici Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirleyeceği fiyatı bekliyor.

MALİYETLER ARTTI

Üreticilerin kış mevsiminde ektiği mısırda maliyetin arttığını belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 'Geçtiğimiz kış aylarında 7 liraya kadar yükselen mısır fiyatlarının, hasat döneminde 5,5 lira olması çiftçimizi üzüyor. TMO'nun müdahale ederek acilen fiyat açıklamasını bekliyoruz. 6 lira 57 kuruş fiyat çiftçimizi memnun edecektir. Tıpkı buğday ve arpada olduğu gibi mısırda da TMO'nun alım için müdahale edip depolarını ayarlaması ve mısır çiftçilerimizin gelecek yıl da ekebilecek bir fiyat açıklamasını bekliyoruz' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MISIR ÜRETİCİSİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 6 LİRA 57 KURUŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MISIR ÜRETİCİSİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 6 LİRA 57 KURUŞ - Son Dakika
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