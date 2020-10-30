Son dakika haber: 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. H.B. yönetimindeki 31 NEM 52 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 01 JJ 696 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi yakınındaki kavşakta çarpıştı. H.T'nin kullandığı otomobildeki G.T, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü H.B. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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