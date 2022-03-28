Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

28.03.2022 05:07
Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı.

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde iki şüphelinin bulunduğu 01 AFP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobille Karafatma Caddesi'ne giren şüpheliler, bir araca çarptıktan sonra kaçmayı sürdürdü.

Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerleyen zanlıların bulunduğu otomobil, bu sırada kaldırıma çarptı.

Araçta bulunan bir şüpheli olay yerinden kaçtı, sürücü M.Ö. ise takibi yapan polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö. yanındaki kişi bir suçtan arandığı için kaçtığını iddia etti.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Sümer Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 05:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement