Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
ADANA'da merkez üssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADANA'da merkez üssü Ceyhan
ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana
ve bazı ilçeleriyle Osmaniye
ve Gaziantep
'te de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
?İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra Adana kent merkezi ile Kozan
ve İmamoğlu
ilçeleri, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye
ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:01 Kaynak: DHA
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