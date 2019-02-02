Son Dakika Haberleri: Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ADANA'da merkez üssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ADANA'da merkez üssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve bazı ilçeleriyle Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

?İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra Adana kent merkezi ile Kozan ve  İmamoğlu ilçeleri, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Osmaniye, Ceyhan, Adana, Güncel
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