Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

18.05.2022 15:25
Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.D, E.E, Y.A, M.Ö. ve K.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Savunmaları alınan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı 5 sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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