Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili yargılanan 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili yargılanan 5 sanığa hapis cezası

28.04.2022 12:50
Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili yargılanan 5 sanığa hapis cezası

Adana'da, şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 5 sanığa, 5 yıl 4 ay 5 gün ile 8 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana'da, şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 5 sanığa, 5 yıl 4 ay 5 gün ile 8 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve eylemi DEAŞ terör örgütü adına yaptıkları iddia edilen sanıklardan M.D, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu H. Özden ile A.B.D, İ.Ö. ve T.A, duruşmaya gelmedi. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek toplanan tüm deliller ışığında sanıklar M.D, H. Özden, A.B.D, ve T.A'nın, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Savcı, 4 sanığın 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettiklerini ve eylemlerini DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatarak, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, diğer sanık İ.Ö'nün ise dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, kentte örgüte bağlı "Yamaçlı Grubu" içinde ders ve sohbetlere katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, M.D'yi "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 8 yıl 5 ay, İ.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar H. Özden, A.B.D, ve T.A'yı ise "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 ay 5'er gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

Olayın geçmişi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde sanıklar tahliye edilmişti.

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Terör Örgütü, Mehmet Oruç, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili yargılanan 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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