Adana'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga

Adana\'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga
15.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım işçiliğinde husumet nedeniyle çıkan kavgada 1 ölü, 5 yaralı. 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana'da iki akraba aile arasında tarım işçiliğinde 'elçi olma' nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören, tarım işçiliğinde 'elçi olma' işi yapan akraba iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) yaşamını yitirirken, F.C. (23), F.E. (23), E.E. (58), M.T. (43) ve V.C. (18) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu tarım işçileri 2 ay önce E.E.'in ailesinin safına geçtiği için aralarında husumet başladığını tespit etti. Übeyt Coşkun'un ailesinin E.E.'in aile üyeleriyle görüşüp maddi zarara uğradıklarını ve bunun giderilmesini istedikleri öne sürüldü. Cinayet dedektifleri, yaptıkları incelemede iki aileden kavgaya 12 kişinin karıştığını belirledi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1'i ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyette götürülen şüpheliler, ifadelerinde silah kullanmadıklarını ancak kavga ettiklerini belirterek birbirlerine suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Tarım, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:49:10. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.