Araziye terk edilmiş halde bulunan 300 civciv, kadın çiftçiye emanet edildi - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilmiş halde bulunan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınan 300 civciv, kadın çiftçiye yediemin olarak teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurttepe Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunarak koruma altına alınan 300 civcivi, çiftçi Zöhre Türkmen'e emanet etti.

Türkmen'in Pirili Mahallesi'ndeki çiftliğinde beslediği ve bakımını üstlendiği civcivlere, ekiplerce sık sık sağlık taraması yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, AA muhabirine, civcivlerin yediemin olarak çiftçi Türkmen'e emanet edildiğini belirtti.

Araziye terk edilmiş halde bulunan civcivlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda olduğunu ifade eden Alıç, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Valimiz Süleyman Elban'ın talimatlarıyla terkedilmiş vaziyette bulunan yaklaşık 300 civcivin bakım ve beslenmesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üstlendik. 21 günlük karantina sürecinde civcivlerimiz çiftimiz Zöhre hanımın yanında olacaktır. Zöhre hanım onlara çocuğu gibi bakıyor. 21 günlük süreç içerisinde civcivlerin sahibi çıkarsa gerekli prosedürler sağlandıktan sonra teslim edilecek. Çıkmaz ise bu civcivlerimizi gayet iyi bir şekilde bakmış olan Zöhre hanıma teslim etme durumumuz olacak. Yaptığımız sağlık taramasında civcivlerimizin sağlıkları gayet iyi olduğu görünüyor. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

-"Civcivlere 21 gün gözüm gibi bakacağım"

Zöhre Türkmen de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendisine yem desteğinde bulunduğunu söyledi.

Civcivlerin her şeyiyle ilgilendiğini aktaran Zöhre, "Civcivlere 21 gün gözüm gibi bakacağım. 21 gün sonra sahibi çıkmazsa civcivler burada kalacak. İçinde birkaç tane hayvanım var. Yemlik, suluklara adapte olsunlar diye bıraktık. Hayvanlar güzel, sağlıklı ama niye bırakmışlar anlamadım." dedi.

Gölde balık avlamaya giden Recep Yılmaz'ın fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivleri koruma altına almıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." açıklaması yapmıştı.