Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı. Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı. Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.
Son Dakika › 3-sayfa › Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)