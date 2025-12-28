Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı
Haber Videosu

Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma taşlı, şişeli ve sopalı kavgaya dönüşürken; o anlar kameralara yansıdı.

Adana'da "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşular arasında taşlı, şişeli ve sopalı kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu komşu iki grup arasında tartışma çıktı.

AYNI AŞİRETTEN İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdı. Tartışma sonrası tarafların şişe topladığı, kavgaya, kadın ve çocukların da karıştığı görüldü.

O ANLAR KAMERALARDA

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale ederek grubu dağıttı. Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, Polis, Kavga, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Yeyin birbirinizi 34 1 Yanıtla
  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    aşiret töre kavga kan davası çağ dışı gereksiz şeyler artık 19 0 Yanıtla
  • 654321 654321:
    bu nasıl bir memleket. aşiretler hâlâ gündem de. devletim gerekeni yapmalıdır. 14 2 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Lan Adanalıyım ama zerre miktar haz etmiyorum adanadan bıktım rezil bir şehir 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
20:26
Oğuz Aydın’dan Trabzonspor’a cevap
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap
20:18
Zelenski ile görüşecek olan Trump’tan Putin’e telefon
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
20:07
İsrailli Bakan Ben-Gvir’e Necef’te taşlı protesto
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 11 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 11 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 22:00:06. #7.11#
SON DAKİKA: Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.