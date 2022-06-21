Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

21.06.2022 10:01
Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Haziran'da Ziyapaşa Bulvarı'ndaki barda C.G'nin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüpheli Özkan A'yı (29) saklandığı adreste yakaladı.

Özkan A'nın, ifadesinde, borçlu olduğu C.G'nin parasını almak için baskı yapması nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu, olay günü barda eğlenirken müzisyenin ismini anons edip "istek parçasını çalacağını" söylemesiyle aynı mekanda olduklarını fark ettiği C.G'yi vurduğunu anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan C.G'nin hayati tehlikeyi atlattığı, yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

Merkez Seyhan ilçesindeki barda 2 Haziran'da C.G, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçması, kurşunların isabet ettiği C.G'nin oturduğu yerden kalkmaya çalışırken düşmesi ve olaya şahit olan yanındaki kadın ile başka masadaki müşterinin yaşadığı şaşkınlık, barın güvenlik kamerasına yansımıştı.

YORUMLAR
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Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi tutuklandı Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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