Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Y'ye (42), merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Deniz Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Y. buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.