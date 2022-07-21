Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

21.07.2022 08:48
Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uygulamalarda 77 silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaralama ve cinayet olaylarının önüne geçmek için sık sık şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Özellikle ara sokaklarda yunus ekipleri tarafından yapılan ani uygulamalarla bir hafta boyunca ruhsatsız 57 tabanca ve 20 tüfek ele geçirdi. Ayrıca bu silahlara ait 390 da mermi ele geçirildi. Polis bu uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 201 şahsı da yakaladı. - ADANA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir haftalık uygulamada 77 silah ele geçirildi - Son Dakika
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