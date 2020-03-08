Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü - Son Dakika

Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü

6 saat önce

Adana'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü, System.String[]

Adana'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı minibüsüne yolcular aldı. Daha sonra bir süre ilerleyen M.S kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada minibüse binen yolculardan biri, M.S.'nin kafasına tabancayla ateş etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli başka bir minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada minibüste bulunan yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. kurtarılmadı.


Polis olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta delil çalışması yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, acı haberi duyan M.S.'nin kardeşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]