Son Dakika Haberleri: Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Zeydan Karalar Kazandı

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Zeydan Karalar Kazandı

1 saat önce

ADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Zeydan Karalar Kazandı, System.String[]
ADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Merkez Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.

KİMDİR?

1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.  1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:44 Kaynak: DHA

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