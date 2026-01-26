Adana'da Çevrimiçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adana'da Çevrimiçi Tartışma Kanlı Bitti

Adana\'da Çevrimiçi Tartışma Kanlı Bitti
26.01.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevrimiçi oyunda çıkan tartışma sonrası bir lise öğrencisi darbedilip, şüpheliler tutuklandı.

Adana'da çevrimiçi oyunda başlayan bir tartışma, liseli bir gencin zorla otomobile bindirilip boş arazide darbedilmesiyle sonuçlandı. Olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G. (17) ile bir süre önce çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı M.T.A. (19) arasında yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, oyun sırasında edilen küfür üzerine sinirlenen M.T.A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine giden R.G., burada M.T.A. ve yanında bulunan H.A.D. (17) ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., zorla Y.A.'nın (22) kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbederken, ön koltuktaki M.T.A. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anlar yer aldı.

Darbedildikten sonra araçtan inmesine izin verilen R.G., koşarak bölgeden uzaklaştı ve ailesine durumu anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Oyun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Çevrimiçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Arda Güler’den beğeni yağmuruna tutulan hareket
Arda Güler'den beğeni yağmuruna tutulan hareket
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:50:27. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Çevrimiçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.