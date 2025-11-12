Adana\'da Cinayet: İntikam Almaya Gitti

Adana'da Emrah Tutal'ı, işlettiği markette tabancayla öldüren Muhammed Kaplan tutuklandı. Kaplan'ın, cinayetten bir gün önce parkta içki içerken Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, 10 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (20) husumetli olduğu Emrah Tutal (38)'a ait markete gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

"PARKTA BENİ DÖVDÜLER, KALDIRAMADIM"

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklandığı ortaya çıktı. M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.