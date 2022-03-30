Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor - Son Dakika
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Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor

30.03.2022 17:19

Adana'da engelli sporcu 3 yıldan bu yana bisikletle yüzlerce kilometre kat etti.

Adana'da engelli sporcu 3 yıldan bu yana bisikletle yüzlerce kilometre kat etti.

2003 yılında 13 yaşındayken babasının kullandığı kamyonun altında kalarak bir bacağını kaybeden 32 yaşındaki Ahmet Dönmez, 20 yaşındayken vücut geliştirme, 5 yıl sonra da yüzme sporu yapmaya başladı.

Çalıştığı iş yerinden 3 yıl önce ayrılmak zorunda kalan Dönmez, bu süreçte internette engelli sporcuların paylaşımlarını izlerken kendisi gibi bir bacağı olmayan bir sporcudan esinlenerek bisiklet sürmeye başladı.

Dönmez, ayakkabısının altında ve pedalında birbirine geçme mekanizması bulunan bisiklet kullanarak yüzlerce kilometre kat etti.

Bu sporla uğraşırken geçimini de bisikletle yapmaya başlayan Dönmez, bisikletle diş fırçası gibi bazı malzemeleri satıyor.

Dönmez, AA muhabirine, küçük yaşta görünmez bir kaza sonucu bir bacağını kaybettiğini belirtti.

Yüzme ve vücut geliştirme sporu ile uğraşırken yurt dışında kendisi gibi bir bacağı olmayan engelli bir sporcunun trafikte bisiklet kullandığını görmesinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Dönmez şunları söyledi:

"Tek bacakla bisiklet sürülebildiğini orada gördüm. Hemen araştırmaya başladım. Meğer bisiklet ayakkabısı ve özel kilitli pedalla sürülüyormuş. Bunu öğrendikten sonra hemen bisiklet aldım. Mücadelemle düşe kalka sürmeyi öğrendim. Kendimi geliştirdim. Ondan sonra bisiklete bağımlı oldum. Bisiklet benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Elim ayağım oldu resmen. Bisikletle bir yerden bire ulaşım konusunda daha rahat ve hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Bisiklet benim yaşam tarzım haline geldi."

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Dönmez, bir süre önce işsiz kaldığını, bisiklet kullanarak iş yerlerine diş macunu, diş fırçası, pil gibi malzemeler satarak geçimini sağladığını anlattı.

Yaşamını ve spor yapmayı sürdürmek için desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, "Ben sporcuyum ama işsizim. İş bulamıyorum. Antrenmanlarımı yapıyorum. Adana'dan Mersin, Kozan, Karataş, Ceyhan, Osmaniye, Hatay'a tek bacakla bisikletle gidip gelebiliyorum ama yaptığım antrenmanlar maddi destek olmayınca çöpe gidiyor.

Şampiyonalara katılamıyorum. Hem iş hem de spor yaptığım için sponsor arıyorum." dedi.

Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor
Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor
Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli bisikletçi tek ayağıyla yüzlerce kilometre yol kat ediyor - Son Dakika


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