Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama

12.10.2020 18:15
Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama, System.String[]

ADANA'da Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı.

ADANA'da Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, "1992'de Hocalı Soykırımı yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine, Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya, kim soykırımcı görsün" dedi.

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyesi kadınlar Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısında, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a tepki göstererek, kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, Ermenistan'ın tarih boyunca emperyalist ülkeleri arkasına alarak, Türklere zarar vermek için elinden geleni yaptığını ve çoğu kez sinsice saldırdığını belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini bilen ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin soykırıma göz yumduğunu dile getiren Belkıs Yakıcı, "Ermeni diasporasının işi, dünyada Türkler aleyhine çalışma yapmak, illegal örgütleri desteklemektir. ASALA'nın öldürdüğü elçilerimizi unutmayalım. 1800'lü yıllarda Çarlık Rusya'sının başlattığı ve Sovyet döneminde Stalin'in planları ile Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermeniler bununla yetinmeyip, 1990 yılında başlattıkları savaşı 26 Şubat 1992'de yine Rusya orduları desteği ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldırmış, çoğu çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türk'ü katledilmiştir" dedi.

YİNE BEBEKLER, ÇOCUKLAR ÖLÜYOR Eylül ayında Tovuz'a saldıran Ermenilerin Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattına zarar verme niyetinde olduğuna dikkat çeken Yakıcı, "Bunun hangi ülkelere menfaat sağlayacağı bellidir. Ermenistan ateşkese bile uymayıp, Gence'ye, Mingaçevir'e füze saldırısı yaparak sivillerin ölümüne ve yaralanmalarına sebep olmuştur. Yine bebekler, çocuklar ölüyor. Yine analar ağlıyor. 1992'de Hocalı Soykırımı'nı yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya, kim soykırımcı görsün. Daha önce Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan topraklarının bağlantısını kesmek için işgal eden Ermenistan, PKK iş birliği ile sivillere zarar vermeye devam ediyor" diye konuştu. BEN KARABAĞIM, BİZ KARABAĞIZAzerbaycan'ın artık 1990'lı yılların ülkesi olmadığını, askeri ve ekonomik gücü olan, gelişmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Yakıcı, şöyle konuştu: "Bizim bu topraklarda yaşayan iyi niyetli Ermeni vatandaşlar ile bir sorunumuz yok. Halkların barış içinde yaşaması herkes tarafından istenen bir yoldur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sivillere zarar vermeden sabırla verdiği Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma savaşında ve bu haklı mücadelelerinde kardeş Azerbaycan'ımızın yanındayız. Haktan, hukuktan yana olan herkesin Azerbaycan'ı desteklemesi gerekmektedir. Unutmayalım ki biz kardeş iki devletiz. Ben Karabağım, biz Karabağız. Bir millet iki devlet."

Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama
Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama
Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama
Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama

Kadınlar Derneği, Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddialarına hastaneden yalanlama Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı         
17:42
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 19:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei