Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

ADANA'da Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, "1992'de Hocalı Soykırımı yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine, Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya, kim soykırımcı görsün" dedi.

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyesi kadınlar Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısında, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a tepki göstererek, kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, Ermenistan'ın tarih boyunca emperyalist ülkeleri arkasına alarak, Türklere zarar vermek için elinden geleni yaptığını ve çoğu kez sinsice saldırdığını belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini bilen ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin soykırıma göz yumduğunu dile getiren Belkıs Yakıcı, "Ermeni diasporasının işi, dünyada Türkler aleyhine çalışma yapmak, illegal örgütleri desteklemektir. ASALA'nın öldürdüğü elçilerimizi unutmayalım. 1800'lü yıllarda Çarlık Rusya'sının başlattığı ve Sovyet döneminde Stalin'in planları ile Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermeniler bununla yetinmeyip, 1990 yılında başlattıkları savaşı 26 Şubat 1992'de yine Rusya orduları desteği ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldırmış, çoğu çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türk'ü katledilmiştir" dedi.