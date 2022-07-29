1 MİLYON LİRALIK ALTIN KEMER, MAHKEMELİK OLDU

ADANA'da geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemerin kendisine verilmediği gerekçesiyle Karaisalı İlçe Belediyesi'ne dava açtı. Bölükbaşı, davayı kazanıp, hak ettiği kemeri almayı beklediğini söylerken, Karaisalı Belediyesi yetkilileri ise güreşçinin 2018, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğunu, pandemi nedeniyle 2020'de müsabakaların yapılmadığı için kemerin teslim edilmediğini ileri sürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi.

3 KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise koronavirüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşleri'ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı. Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi.

FEDERASYON VERİLMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Maddi değeri 1 milyon lirayı bulan kemerin kendisine verilmesi için Karaisalı Belediyesi'ne talepte bulunan Bölükbaşı, olumsuz yanıt alınca Türkiye Güreş Federasyonu'na başvurdu. Federasyon, altın kemerin pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na teslim edilmesi yönünde görüş bildirdi. Buna rağmen altın kemeri alamayan İbrahim Bölükbaşı, bu kez konuyu yargıya taşıdı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Davanın görüldüğü Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karar için bilirkişi raporunu beklediğini belirten pehlivan Bölükbaşı, kemerin değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bölükbaşı, Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın taleplerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak, Adana Büyükşehir Belediyesi kemeri teslim etmiş. Karaisalı Belediyesi'nin kemeri ne yaptığı belli değil. Biz avukatımla davamızı açtık. Üç mahkeme görüldü ama sonuç çıkmadı. Adana'da bilirkişi olmadığı için Ankara'da bilirkişiye gitti. 1 Eylül'de yeniden davamız var. Dava sonucunda hak ettiğim kemeri almayı bekliyorum diye konuştu.

BELEDİYE MAHKEME KARARINA GÖRE HAREKET EDECEK

Karaisalı Belediyesi yetkilileri ise güreşçinin 2018, 2019 ve 2021'de yapılan müsabakalarda arka arkaya şampiyon olduğunu, pandemi nedeniyle 2020'de müsabakaların yapılmadığı için altının teslim edilmediğini belirterek mahkeme kararına göre hareket edeceklerini bildirdi.

ESKİ BAŞKAN 'ÜST ÜSTE 3 KEZ KAZANAN ALACAK' DEMİŞTİ

Dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de güreşlerde yaptığı açıklamada altın kemerinin 3 kez üst üste kazanan güreşçiye verileceğini söylemişti. (DHA)