19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
08.01.2026 13:02  Güncelleme: 13:15
Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Enes Doğan, bir tartışma sırasında sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli kaçarken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Adana'da 19 yaşındaki genç sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Doğan (19), kimliği belirlenemeyen kişi ile çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Enes Doğan, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Seyhan, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Yeditepe Ali Yeditepe:
    o saatte sokakta ne işleri var bunların 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
