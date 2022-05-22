Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi

22.05.2022 13:46
Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi

Adana'da Balkan Türkleri Derneği tarafından 30. Geleneksel Hıdırellez Şöleni gerçekleştirildi.

Adana'da Balkan Türkleri Derneği tarafından 30. Geleneksel Hıdırellez Şöleni gerçekleştirildi.

Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, Seyhan Nehri kıyısındaki mesire alanında düzenlenen şölende, Hıdırellez'in barış, huzur ve doğanın canlanması anlamına geldiğini söyledi.

Hıdırellez'in kutlandığı gün dileklerin kabul olacağına inanıldığını belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Hıdırellez'in ülkemize, milletimize barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim kültürümüzde barış, kardeşlik ve adalet var. Aziz vatanımız içerisinde, kutsal bayrağımız altında Atatürk ilkeleri doğrultusunda hepimiz kol kola, kardeşçe düşmana karşı tek vücut ve güç halinde kenetleneceğiz. Tek amaç uğruna gerekirse dedelerimizin yaptığı gibi gözümüzü kırpmadan hep birlikte canımızı vereceğiz. Yaşadığımız sürece hepimiz birbirimizi seveceğiz."

Etkinlik konuşmaların ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti

Programa, Türk ve Bulgar milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'ceza' açıklaması Açıklaması Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'ceza' açıklaması Açıklaması Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: AA

Balkan Türkleri, Hıdırellez, Adana, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement