Hırdavatçıya silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hırdavatçıya silahlı saldırı: 2 yaralı

19.08.2022 11:35

Adana'da hırdavatçıya düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da hırdavatçıya düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocavezir İş Merkezi'nde Nurullah Bilben'e ait hırdavatçı dükkanında çalışan Bilal Ö.'nün husumetlisi olduğu iki kişi motosiklet ile iş merkezinin önüne geldi. Şahıslardan biri iş merkezine girip hırdavatçı dükkanında Bilal Ö.'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada iş yeri sahibi Nurullah Bilben de yaralandı. Saldırgan daha sonra motosiklete binerek olay yerinen uzaklaştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Bilal Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

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Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırdavatçıya silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırdavatçıya silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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