Hırdavatçıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da hırdavatçıya düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocavezir İş Merkezi'nde Nurullah Bilben'e ait hırdavatçı dükkanında çalışan Bilal Ö.'nün husumetlisi olduğu iki kişi motosiklet ile iş merkezinin önüne geldi. Şahıslardan biri iş merkezine girip hırdavatçı dükkanında Bilal Ö.'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada iş yeri sahibi Nurullah Bilben de yaralandı. Saldırgan daha sonra motosiklete binerek olay yerinen uzaklaştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Bilal Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA