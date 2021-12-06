Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı - Son Dakika

Otomobil sahibinin tepki gösterdiği şüpheli, "Arkadaşlarımla parkta oturuyordum. Beni aracın içine bırakıp gitti." diyerek kendisini savundu.

Adana 'da, park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık için girdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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