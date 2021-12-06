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Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı

06.12.2021 09:23

Adana'da, park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık için girdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık için girdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde mesai bitiminde evine doğru giden bekçi, park halindeki kapısı açık otomobili görünce kontrol etmek istedi.

Otomobilin içindeki kişiden şüphelenen bekçi, kapıyı üzerine kapatıp ekiplere bilgi verdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobil sahibinin tepki gösterdiği şüpheli, "Arkadaşlarımla parkta oturuyordum. Beni aracın içine bırakıp gitti." diyerek kendisini savundu.

Otomobile arka camı kırarak girdiği tespit edilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı

Seyhan, Bekçi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı - Son Dakika


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