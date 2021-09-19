iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı - Son Dakika

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Songül Kök yönetimindeki 01 FM 950 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek Serhat İnal idaresindeki 34 PY 7586 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kök ve İnal ile Emre Altın, Şehmuz Kaya, Ahmet İnal ve Sevim Nuri Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, kentteki 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.