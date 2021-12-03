Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Karacaoğlan Mahallesi Dörtyol kavşağında Durmuş Yurdaer yönetimindeki 01 ADY 388 plakalı kamyonet ile Hilmi Bahar idaresindeki 53 ABD 427 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı