Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu bir kişinin de cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu bir kişinin de cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde Emir A'nın cep telefonunu ve Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde Zekiye E'nin içerisinde cep telefonu da bulunan cüzdanının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yunus Emre Y. (20), Hayrettin Ö. (20) ve Mert Y. (20) olduğunu belirledi.

Yunus Emre Y'nin, Karataş ilçesinde yaptığı "kapkaç" suçundan tutuklandığını belirleyen polis ekipleri, Mert Y. ve Hayrettin Ö. evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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