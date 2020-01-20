Adana'da Kardan Adam Şenliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da Kardan Adam Şenliği - Son Dakika

Adana'da Kardan Adam Şenliği

6 saat önce

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği'nde binlerce kişi, kar topu oynayıp, kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Adana'da Kardan Adam Şenliği, System.String[]

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği'nde binlerce kişi, kar topu oynayıp, kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Meydan Yaylası Mavriyan mevkisinde, Aladağ Belediyesi ile Profesyonel Doğa ve Su Sporları Grubu'nun (PRODOSS) iş birliğiyle düzenlenen şenliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Bin 700 rakımdaki şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve yöre halkı yanı sıra Adana, Osmaniye ve İskenderun'dan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlikte Çukurova'nın insanları, kardan adam yaptı, kar voleybolu oynadı, karda halay çekti. Şenlik alanında hareketli müzik eşliğinde gün boyu eğlenen aileler, naylon, leğen ve şişme lastik tekerler üzerinde de bol bol kayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

'HER GEÇEN YIL İLGİ GÖRÜYOR'

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kardan adam şenliğinin her geçen yıl büyük ilgi çektiğini söyledi. Akgedik, "İlçemizdeki küp şelalemiz ayrı, simit şelalemiz ayrı bir güzellik, Yedigöz, Meydan Yaylası ve diğer yaylalarımız, Eyni'siyle, Tahtalı'yla, Acıman'ıyla Adana'ya nefes aldıracak bir bölge. İnşallah biz dönem içerisinde gayretle, hükümetimizin desteği ile Aladağ'ı daha güzel yapmak için sizlere daha güzel hizmet vermek için gayret içerisinde olacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Kardan adam şenliğine ailesiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, "3'üncü Kardan Adam Festivali hayırlı olsun diyorum. Bu alanda çok emek verdiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENLİK AMACINA ULAŞTI

Kardan adam şenliğinin Aladağ ilçesinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, "Ailelerin buraya gelip kardan adam yapması, çocuklarıyla zaman geçirmesi, kayak ve doğa yürüyüşü yapması amacımızdı. Bu sene yaklaşık 5 bin katıldı. Canlı müzikten tutun, tüm etkinliklere katılım çok yüksekti ve çok güzel geçti" dedi.


AK Parti, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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