Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı - Son Dakika

Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı

6 saat önce

ADANA'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı, System.String[]

ADANA'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.


Türkiye, Ankara, Irak, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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