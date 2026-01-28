Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi - Son Dakika
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi
28.01.2026 21:44
Adana’da arkadaşlarıyla birlikte gittiği inşaat halindeki metruk binanın 2’nci katından, sağanak yağışların ardından bodrum katta oluşan yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşıyla birlikte Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan metruk bir binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde su biriken bodrum kata düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları çalışmayla şahsın cansız bedenini çıkardı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Huzurevleri Mahallesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi - Son Dakika

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi
