Yağışla su dolan bodrum kata düştü, boğularak can verdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşıyla birlikte Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan metruk bir binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde su biriken bodrum kata düştü.
Kalkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları çalışmayla şahsın cansız bedenini çıkardı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
