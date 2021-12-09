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Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı

09.12.2021 10:13
Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı

Adana'da iki kişiyi motosiklet üzerinde giderken öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki katil zanlısı ve ona yardım eden şüpheli sakladıkları çiftlik evinde kıskıvrak yakalandı.

1 Aralık akşamı merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre fırında çırak olarak çalışan Abdülsamet Çiftsüren (14) kendisini almaya gelen Yusuf Çiftsürer'in (21) motosikletinin arkasına bindi. Harekete eden iki gencin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheliden arkada oturan kişi silahla 2 el ateş ederek kaçtı. Abdülsamet Çiftsüren göğsünden Yusuf Çiftsürer'de başından vurularak yaşamını yitirdi. 2 gencin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftçe cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Cinayet dedektifleri, incelediği kişiler arasında 15 yaşındaki Y.D.'nin tabanca kullanımında iyi olduğunu ve 2 ay önce öldürülen Abdülsamet Çiftsüren ile kavga ettiği bu kavgada Çiftsüren'in silahla Y.D.'ye (15) ateş ettiğini ayrıntısına ulaştı.

Nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı gardıropta yakalandı

ÇİFTLİK EVİNDE GİZLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Silahlı kavgada şans eseri yara almadan kurtaran Y.D. ile Abdülsamet Çiftsüren arasında husumet bulunduğu ortaya çıktı. Polis, katil zanlısı olarak Y.D.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Y.D. ve motosikleti kullanarak kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D.'nin (17) merkez Sarıçam ilçesinde bir çiftlik evinde gizlendiğini tespit etti.

Nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı gardıropta yakalandı

GARDIROPTA YAKALANDI

Çiftlik evine operasyon düzenlendi. Polislerin şok baskın yaptığını fark eden Y.D., evdeki gardırop içine saklandı. Ekipler, Y.D.'yi çıkartarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen Y.D. ile İ.M.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı

Adana Yüregir, Çiftlik, Aralık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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