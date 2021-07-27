Adana'da orman yangını (2) - Son Dakika

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'ne yakın bölgede öğleden sonra başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin, 1 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı, 10 iş makinesi ve 200'e yakın personelle havadan ve karadan müdahalesi sonrası alevler etkisini azalttı.

Yangına müdahale çalışmalarını yerinde takip ederek bilgi alan Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, yangına anız yakılmasının sebep olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Büyük ölçüde kontrolün ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Gültekin, "Umarım böyle yüreğimiz yakan olaylar bir daha olmaz. Yaz mevsimi olduğundan daha dikkatli davranmamız gerekir" dedi.'KÜÇÜCÜK ATEŞ POYRAZDAN BÜYÜDÜ'Bölgede oturan Leyla Kökten ise yangını komşusunun haber verdiğini belirterek "Poyrazdan dolayı büyüdü. Komşum telefon açtı. 'Sizin evin arkasında ateş var, sen mi attın?' dedi. 'Yok ben ne atacağım' dedim. Sonra yolun oraya baktım ki küçücük bir ateş. Sonra büyümüş. Korktuk tabi evimiz çok yakındı" diye konuştu.PAKDEMİRLİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Sarıçam'da saat 15.08'de başlayan yangına 1 uçak, 5 helikopter, 2 dozer, 20 arazöz ile müdahale eden ormanın kahramanları yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,