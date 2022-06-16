Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı - Son Dakika
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Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı

16.06.2022 03:17

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında duvara çarpınca bir kişi yaralandı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında duvara çarpınca bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 DYK 44 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Mavi Bulvar'a girişi yaparak Alparslan Türkeş Bulvarı'na doğru kaçmaya başladı.

Telsiz anonslarıyla durumun bildirilmesi üzerine, şüphelilerin gidebileceği arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Turgut Özal Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, kavşağın kapatıldığını fark edince Yurt Mahallesi ara sokaklarına girdi.

Şüphelilerin otomobili duvara çarptı

Yeniden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkarak kaçmaya devam eden şüphelilerin otomobili, kovalamaca sırasında duvara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, araçta bulunan diğer iki şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı sürücü İ.K. polis ekiplerinin bildirilmesi üzerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı - Son Dakika
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