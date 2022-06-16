Akaryakıt fiyatları nereye gidiyor? Konuyla ilgili bir yorum da Erdoğan'dan geldi

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı - Son Dakika

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