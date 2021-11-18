Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler, Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ziyaret etti.

Ziyarette şehit Kaymakam Saim Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.