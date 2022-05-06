ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

06.05.2022 11:25

ADANA'da, Yüreğir Hidroelektrik Santrali'nden (HES) geçen sulama kanalında, erkek cesedi bulundu.

ADANA'da, Yüreğir Hidroelektrik Santrali'nden (HES) geçen sulama kanalında, erkek cesedi bulundu. Santral setine çıkarılan cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki HES'te çalışan işçiler, santralden geçen sulama kanalında ceset görüp, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveniyle kapakların olduğu bölüme giren dalgıç polisler, erkeğe ait cansız bedeni santral setinin üzerine çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimlik bulunamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ADANA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

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Hidroelektrik Santrali, Adli Tıp Kurumu, Polis, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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