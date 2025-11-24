Makas atan sürücü başka araca çarptı

Adana'da bir sürücünün makas atarken kontrolü kaybedip karşı şeritteki araca çarptığı kaza anı, başka bir araç tarafından kaydedildi.
Kaza, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü otomobiliyle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği sırada alt geçitte kamyonu sağdan geçerek makas atmaya çalıştı. O sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önündeki araca çarptı.
Kazayla birlikte araçlar savrulurken, kaza anı ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
