Adana'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi

Adana\'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi
05.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, tekstil firmalarına sürdürülebilirlik ve denetim konusunda eğitim verildi.

ADANA'da, Çukurova Bölgesi'ndeki tekstil firmalarının temsilcilerine sektörün önde gelen markalarının beklentileri, sürdürülebilirlik ve denetim alanlarında eğitim verildi.

Tekstil sektörüne özel sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk, kalite kontrol, kurumsal eğitim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan Sustex Global tarafından, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda Çukurova Bölgesi'ndeki üretici firmalara eğitim verildi. Ulusal ve uluslararası standartlara uyum konusunda üretici firmalara, markalara ve tedarik zinciri aktörlerine kapsamlı destekler veren Sustex Global kurucu ortağı ve baş denetmeni Erhan Baykan, uzun yıllar sektörde önde gelen markalarla çalıştıklarını belirterek, sosyal uygunluk denetimi, sürdürülebilirlik uygulamaları, yönetim sistemleri konusunda elde ettikleri bilgi ve birikimleri bu eğitimlerle firma yöneticileriyle paylaştıklarını söyledi.

MARKALARIN BEKLENTİLERİ KONUŞULDU

Erhan Baykan, "Tekstilde sürdürülebilirliğin çok konuşulduğu bir dönemde ülkemizde markaların beklentileri dolayısıyla buradaki tekstil sektörünü bilinçlendirmek için bir eğitim düzenledik. Markaların ülkemizdeki tekstilden beklentileri, dönüşümle alakalı odak noktalar, denetimlerde en çok dikkat edilenler, markalar için hassas ve özel konuların yanı sıra çevresel ve sosyal uygunluk alanında firmalara bir ön bilgilendirme yaptık. Böylelikle bilgi kirliliğini ortadan kaldırıp, gerçek bilgilere doğrudan ulaşmaları için Adana'daki geniş firma portföyümüzün de katılımıyla AOSB'de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

ADANA VE ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN KATILIM

AOSB'nin global markaların üretimi konusunda oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Baykan, "Eğitimlerimizi bu bölgede yapmamızın nedeni tekstilde hem kumaş hem boya hem konfeksiyon anlamında entegre olarak her şey buradan bitmiş ürün olarak çıkıyor. Yaklaşık 45 firmanın katılımıyla bu organizasyonu yaptık. Adana ve çevre illerden yoğun bir katılım vardı. Bu eğitimden; insan kaynakları departmanı, iş güvenliği uzmanları, üretim sorumluları ve yönetime kadar idari sektördeki herkes yararlanabiliyor. Sustex Global olarak, sosyal uygunluk eğitimleri, çevresel uygunluk danışmanlığı, marka ve yönetim danışmanlığı konularında firmalara hem dönüşümlerinde hem sistem kurulumlarında baştan sona destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:23:06. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.