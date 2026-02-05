Adana\'da Tekstil Sektörüne Sürdürülebilirlik Eğitimi

ADANA'da, Çukurova Bölgesi'ndeki tekstil firmalarının temsilcilerine sektörün önde gelen markalarının beklentileri, sürdürülebilirlik ve denetim alanlarında eğitim verildi.

Tekstil sektörüne özel sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk, kalite kontrol, kurumsal eğitim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan Sustex Global tarafından, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda Çukurova Bölgesi'ndeki üretici firmalara eğitim verildi. Ulusal ve uluslararası standartlara uyum konusunda üretici firmalara, markalara ve tedarik zinciri aktörlerine kapsamlı destekler veren Sustex Global kurucu ortağı ve baş denetmeni Erhan Baykan, uzun yıllar sektörde önde gelen markalarla çalıştıklarını belirterek, sosyal uygunluk denetimi, sürdürülebilirlik uygulamaları, yönetim sistemleri konusunda elde ettikleri bilgi ve birikimleri bu eğitimlerle firma yöneticileriyle paylaştıklarını söyledi.

MARKALARIN BEKLENTİLERİ KONUŞULDU

Erhan Baykan, "Tekstilde sürdürülebilirliğin çok konuşulduğu bir dönemde ülkemizde markaların beklentileri dolayısıyla buradaki tekstil sektörünü bilinçlendirmek için bir eğitim düzenledik. Markaların ülkemizdeki tekstilden beklentileri, dönüşümle alakalı odak noktalar, denetimlerde en çok dikkat edilenler, markalar için hassas ve özel konuların yanı sıra çevresel ve sosyal uygunluk alanında firmalara bir ön bilgilendirme yaptık. Böylelikle bilgi kirliliğini ortadan kaldırıp, gerçek bilgilere doğrudan ulaşmaları için Adana'daki geniş firma portföyümüzün de katılımıyla AOSB'de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

ADANA VE ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN KATILIM

AOSB'nin global markaların üretimi konusunda oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Baykan, "Eğitimlerimizi bu bölgede yapmamızın nedeni tekstilde hem kumaş hem boya hem konfeksiyon anlamında entegre olarak her şey buradan bitmiş ürün olarak çıkıyor. Yaklaşık 45 firmanın katılımıyla bu organizasyonu yaptık. Adana ve çevre illerden yoğun bir katılım vardı. Bu eğitimden; insan kaynakları departmanı, iş güvenliği uzmanları, üretim sorumluları ve yönetime kadar idari sektördeki herkes yararlanabiliyor. Sustex Global olarak, sosyal uygunluk eğitimleri, çevresel uygunluk danışmanlığı, marka ve yönetim danışmanlığı konularında firmalara hem dönüşümlerinde hem sistem kurulumlarında baştan sona destek olmaya devam ediyoruz" dedi.