Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

16.08.2022 05:46
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Söz konusu evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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