İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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