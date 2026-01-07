Adana\'da Trafik Denetiminde 20 Bin Ceza

Adana'da polis bir haftada kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri il genelinde 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 105 sürücüye makas atmaktan, 82 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 157 sürücüye duraklama ve yasak yere park etmekten, 28 sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz kullanmaktan, 3 bin 536 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 588 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 11 bin 852 sürücüye radar ile tespit edilen hız ihlalinden, 350 sürücüye kaldırım üzerinde motosiklet kullanmak ve yaya geçidinde yayalara yol vermemekten, 770 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 21 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 441 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 146 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ceza kesildi. Ayrıca bin 470 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden işlem yapıldığı bildirildi.

Toplamda son bir haftada 20 bin 546 sürücü hakkında cezai işlem uygulanmış olduğu belirtildi. - ADANA