Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı! Bilanço ağır
14.12.2025 00:31
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolda duran kamyona çarpan lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da kaza yaptığı için yolda duran kamyona arkadan çarpan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki kamyon, Aykut can Kütük yönetimindeki otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı.

LÜKS OTOMOBİL KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki lüks otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

BİLANÇO AĞIR

Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

23:36
