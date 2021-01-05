Adana'da 4 turizm projesi desteklenecek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen "2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında Adana'da desteklenecek 4 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve diğer yetkililerin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Elban, projelerle kentin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı, Adana'nın lezzetlerini ülkeye hatta tüm dünyaya daha yakından tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Program kapsamında, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Seyhan Belediyesinin ortaklığındaki "Tarihi Tepebağ Konakları", Yüreğir Belediyesinin "Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi", Adana Büyükşehir Belediyesinin "Ali Münif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırılması 2. etap uygulaması" ile Aladağ Belediyesinin "Aladağ Küp Şelaleleri Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" projeleri desteklenecek.