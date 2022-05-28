Adana'da yanan orman küllerinden yeniden doğdu

Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınıyla 2 bin 800 hektar alanın küle döndüğü Kuyubeli bölgesinde 2 yaşına gelen fidanlar ve serpilen tohumlar adeta küle dönen bölgeyi yeniden yeşile bürüdü.

23 Ağustos 2020'de çıkan orman yangınıyla ve 7 köy tahliye edilmiş, 12 ev yanmış, doğa ile birlikte hayvanlar da yok olmuştu. Söz konusu Kuyubeli bölgesinde yeşeren 2 bin 800 hektar ormanlık arazi umutları da yeşertti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidanın ve kızılçam tohumunun serpildiği Kuyubeli, Minnetli, Karahamzalı, Eskimantaş, Çürüklü, Acarmantaş, Boztahta mahallelerinde yapılan yeniden orman yeşermesi çalışmalarının ardından yanan orman 2 yıl sonra yeniden hayata döndü.