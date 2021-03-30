Adana'da yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da metruk binadaki yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir metruk binada yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki katlı binadaki yangına müdahale etti.

Bu sırada, yanan metruk binanın damında bir kedinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye eri, bitişikteki üç katlı evin penceresine çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı.

Kedi, boynundan tutularak kurtarılması için aletle müdahale edildiği sırada zemine düştükten sonra koşarak yangın yerinden uzaklaştı.

Ekipler, yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.