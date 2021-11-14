Üye Girişi
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

14.11.2021 23:11

Adana'nın Pozantı ilçesindeki 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pozantı'nın Gökbez Kavşağı trafik ışıklarında meydana gelen olayda, Adana yönüne seyreden FP 975 Kıbrıs Plakalı ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, kırmızı ışıkta duran üzeri otomobil yüklü çekiciye ve onunda önündeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari kamyonete ve onun önündeki 42 AGC 979 plakalı Slaj yüklü tıra arkadan çarptı.

İKİ TIRIN ARASINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle çekici ve önünde duran hafif ticari kamyonet iki tırın arasında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine gelerek çekici sürücüsü Cengiz Keçeli'yi kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarttı. 2 tır arasında kalan hafif ticari kamyonetteki ölü ve yaralılar itfaiyenin saatler süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada aynı araç içerisindeki Emine Dağlı hayatını kaybederken, Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar yaralı olarak çıkartıldı.

YOL İKİ SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Cengiz Keçeli, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Emine Dağlı ise Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Adana-Pozantı karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı. 5 aracın karışıp 1 ölü, 4 yaralının olduğu zincirleme trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zincirleme Trafik Kazası, Pozantı, Mantar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 00:00 Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 23:50 Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu 23:37 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu
İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 22:14 "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 21:50 Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı 20:57 Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti
23:46 Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
23:36 15'lik Türk Enes Sali Romanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç futbolcu oldu
23:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim
23:03 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu
22:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale türküsünü söyledi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli SİHA'ların ilham kaynağı olan anısını anlattı
22:21 Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu
22:10 Arda Turan Futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı
21:55 Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, görevden alındığı söylenen teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey heyet, görevden alındığı söylenen teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüştü         
00:02
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!         
23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim         
23:34
Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Amca" diye seslenince salonda alkış koptu         
22:21
Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak Meteoroloji'den sis uyarısı! Hafta içi etkili olacak         
21:56
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 00:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement