Dün Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltılmış, bazı evler alevlerden etkilenmişti.

Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri kurtardı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Son Dakika › Güncel › Kozan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3) - Son Dakika

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