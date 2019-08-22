Son Dakika Haberleri: Adana'dan Boztepe Belediyesine park ve bahçe malzemesi desteği
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Adana'dan Boztepe Belediyesine park ve bahçe malzemesi desteği

1 saat önce

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Adana Büyükşehir Belediyesinin Boztepe Belediyesine park ve bahçe ürünleri gönderdiğini bildirdi.

Adana'dan Boztepe Belediyesine park ve bahçe malzemesi desteği, System.String[]

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Adana Büyükşehir Belediyesinin Boztepe Belediyesine park ve bahçe ürünleri gönderdiğini bildirdi.

İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, Boztepe Belediyesinin ilçedeki ihtiyaçlarının belirlendiğini ve bunlara göre büyükşehir belediyeleri ile irtibata geçtiklerini belirtti.

CHP'nin kazandığı belediyelerin birbirlerine yardımcı olduklarını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Partimizin kazandığı belediyeler birbirlerine destek olmaktadır. Boztepe Belediye Başkanımız Hüseyin Takan ile yaptığımız görüşmede, belediyenin eksiklerini iletti. Biz de bu eksikleri gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtik. Boztepe'de park ve bahçe hizmetlerinde kullanılacak ürünleri ilçemize gönderdiler. Oturma bankları, çöp kutuları ve çöp toplama konteynerleri temin edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olan büyükşehir belediyeleri, Kırşehir ve ilçelerine destek olmaya devam edecektir."

Adana Büyükşehir Belediyesinden gönderilen oturma bankları, çöp kutuları ve çöp toplama konteynerlerinin Boztepe Belediyesi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Boztepe, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:24 Kaynak: AA
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