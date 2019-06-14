Son Dakika Haberleri: Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı
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Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı

4 saat önce

ADANA merkezli 4 il ile KKTC'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı, System.String[]
ADANA merkezli 4 il ile KKTC'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 48 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis çetesi soruşturmasında, suça karıştığı öne sürülen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Muğla ve KKTC'de şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bilgisayarlar ve dijital dokümanlara da el konuldu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:49 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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